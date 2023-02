Eesti-Rootsi muusik Tuulikki Bartosik: kui lähen Võromaale esinema, siis need on Eestis mu parimad kontserdid!

Enne oma eelmist plaati „Torm veeklaasis“ (2019) uurisin põhjalikult oma suguvõsa – ainuüksi sellepärast, et minu rahvusvaheline elustiil on pannud inimesed kahtlema minu eestluses. Aga kes see eestlane lõpuks on? Minu suguvõsas on alati räägitud paljusid keeli: saksa, vene, prantsuse, soome, läti... Mul on läti keele õpik ostetud, seda ma veel ei oska, aga soome, rootsi, saksa, inglise ja vene keelt küll. Und näen neis kõikides keeltes.