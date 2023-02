„Küüned peavad mul kindlasti lakitud olema!“ Millised on ilu- ja moeveebi peatoimetaja Aljona Eesmaa ilunipid?

Minu jaoks algab näohooldus puhastamisest. Hommikul pesen nägu jääkülma veega ja kannan silmade alla kohe ka jahutavat D’Difference’i 6D silmaseerumit, et vähendada hommikutega kaasas käivat silmadealust paistetust. Et kasutan iga päev jumestuskreemi, tuleb see õhtul kindlasti ka näolt maha saada – ühes kogu muu näole päeva jooksul kogunenud mustusega. Kreemi või seerumiga poputan näonahka pigem õhtul.