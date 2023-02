Marihuaana kassalindil

Abort abordiks. Seda ei keela Eestis vähemalt nähtavas tulevikus ükski valitsus ja olgu taevas tänatud. Või põrgu, kõik sõltub vaatenurgast. Abordi keelustamise debatt on lihtsalt järjekordne asi, mida poliitikud aeg-ajalt vastu seina loobivad. Lootuses, et see sinna kinni jääb. Ei jää.