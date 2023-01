KUULA | Kethi Uibomägi ja Eesti Naise podcast. Saatekülaline Heidit Kaio: olen nii tugev, et võin inimesi usaldada

Taskuhäälingusaade „Iga naine on lugu“ on saanud uue saatejuhi, kelleks on laulja, näitleja ja telesaadete juht Kethi Uibomägi. Saatekülaliseks on aga ajakirjade Eesti Naine ja Tervis Pluss peatoimetaja ning raamatu „Lahutus. Vestlused Priiduga“ autor Heidit Kaio. Ta on naine, keda elu on hoidnud. Vähemasti nii meeldib talle ise mõelda ja teistele öelda. Tegelikkuses on tema enda julged otsused see ELU, mis teda hoiab.