TABU | Erootiline mäng – võim, alistumine ja nauding. Heidi Hanso uurib Jaapani sidumiskunsti võlu

Andy on teadliku seksuaalsuse eri tahkudega tegelenud üle 20 aasta. Ta tunneb end vabalt nii südant avavaid ja pehmeid tantrapraktikaid tehes kui ka inimest tugevasti kinni sidudes ja teadlikult nahutades. Rootslase pöörases kogemustepagasis on veel ootamatuid tööriistu: ta oskab läbi viia Jaapani teetsermooniaid, korraldada pahvikstegevaid improteatrietendusi ning litsenseeritud terapeudina teha ravimassaaži. Andy koduleheküljel on nauditavaid tekste ja fotosid, mis viivad mõtted põnevale inimeseks olemise rännakule.