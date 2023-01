SAJANDI ARMASTUSLOOD | Filmitäht Matt Damon: heitsin pilgu baaridaamile ja teadsin, et see on naine, kellega tahan abielluda!

Matt oli äärmiselt terane õpilane. Ta käis kooli näiteringis ja osales teatrietendustes. Tollane direktor mäletab, et poiss oli kooliteed alustades teatanud: „Minust saab näitleja!“ 1978. aastal tutvus Matt samas korter­majas elava Ben Affleckiga ning poistest said lähedased sõbrad, kes jagasid suurt kirge näitlemise vastu. Pärast keskkooli lõppu otsustasid nad sõita New Yorki filmide prooviesinemistele. Matti vanemad ei toetanud seda sammu ja keeldusid raha andmast. Sõbrad panid oma viimased säästud kokku ning sõitsid ikkagi kohale.