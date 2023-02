Päris tõsine esimene armumine, mis kestis ikka aastaid, oli siis, kui olin 12. Nägin Viljandis pärimusmuusika festivalil ägedat bändi ja armusin selle torupillimängijasse. Olen kindel, et sellepärast mängin ka torupilli! Oleks olnud kidramees, siis ma vahest mängiks kitarri. Mees tegi veel nalja, et kui saan 18, ta abiellub minuga. Ta tegigi mulle abieluettepaneku, kui olin juba 20ndates. Tore, et oleme siiani head sõbrad.