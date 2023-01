Sõpruse võimalikkusest

Mihkel Raud nendib, et tal lihtsalt polegi hordina sõpru. Pakuksin sarnaselt, et küsimus on, kuidas me sõprussuhteid loome. Kuigi pean end küllaltki omaette hoidvaks, on mul toredad sõbrannad ülikooliajast Tartus. Mul on ka hulk meessoost sõpru, kellega tahame rääkida varaste hommikutundideni. Neist kahega olen mitmeid kordi käinud reisimas nagu õde-venda, kuigi neil on naine kodus. Minu head sõbrannad. Mul on meestega lihtsalt samad hobid, nagu mäesuusatamine ja surf.