Raamatusoovitused, veebruar 2023

Kaks nimekat folkloristi on ühiste kaante vahele kokku kogunud kõikvõimalikke eluvaldkondi puudutavad rituaalid, mis usutavasti peaksid hoidma, kaitsma, andma ja võtma – nagu parasjagu vaja, et õnn peres ja õuel püsiks. On loitse ja maagiat, aga ka puhtpraktilisi nõuandeid, mis naise eluringiga ikka kaasas on käinud, puudutades sündi ja surma, meheleminekut ja majapidamist, ilu ja tervist. Autorid toovad paralleele ka teiste rahvaste kommetega ning jõuavad järjega tänasesse päeva välja. Usun, et täitsa tervislik on moekate taro-, kristalli- ja feng shui rituaalide kõrval süveneda korraks ka kodustesse väge andvatesse kommetesse.