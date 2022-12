KUULA | Suhtejuttude avalik salvestus vol 2: kuidas küll mehed kolmekohalise sekspartnerite arvuni jõudnud on?

Risto selgitas, et teda ajendas sel teemal rääkima ühe naistuttava reaktsioon, kui sekspartnerite arv täiesti juhuslikult jutuks tuli. „„Misasja?! See pole ju üldse teema! Mis see annab sulle?!" vastas see tuttav mulle selle teema peale. See vastus oli kuidagi nii intensiivne, et ma tundsin end kohe veidi mõrvarina,“ muigas ta selgitades.

Heidit märkis teemast kinni haarates, et ehk see naine eeldas, et on olemas mingisugune õige vastus sellele küsimusele. „Ta lihtsalt ei osanud arvata, kas tema number on n-ö õige.“

Kas sekspartnerite arv on siis tähtis? Kui palju on liiga palju? Aga kui palju on siis liiga vähe? Kas ja kuidas sellest partneriga rääkida?



Kuula avalikult lindistatud saadet, mõtle kaasa ning saada ka enda tekkinud küsimused Heiditile ja Ristole: heidit.kaio@eestinaine.ee.

