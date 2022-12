KUULA | Riina Sikkut: mul ei ole ühtegi annet!

0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 1x 1x 0.25

0.5

0.75

1

1.25

1.5

2 00:00

Riina Sikkut märgib, et perekonnas on kõige olulisem koostöö ning kuulata tuleb oma partnerit. „Kord on ühel keerulisem ja kiirem aeg ning siis on teine lastega rohkem rakkes. Kui ajad muutuvad, siis on vastupidi,“ kirjeldab Sikkut. Ta lisab naerdes, et on aga üks asi, mis tema abikaasal kõige paremini just välja ei tule – see on tütardele patside punumine nii, et juuksed oleksid õhtuni korras.

Ta tunnistab, et ministritöös on töökoormus suur, kuid samas on selles ka piisavalt paindlikkust. „Mina saan oma laste jõulupeole minna, mida on palju keerulisem teha aga vahetustega töötaval emal,“ nendib minister.

„Minu lapsepõlv oli kordades teistmoodi kui minu lastel, kuid ma pole nõus, et kasvatuses ja reeglites peaks ühiskond palju muutuma,“ märgib kolme lapse ema ja lisab: „Nutiseadmed on osa tänapäeva laste maailmast ja seda ei saa muuta.“ Samas tunnistab ta, et on õnnelik, et tema tütred armastavad raamatuid. „Mäletan, et armastasin ka ise lapsena raamatud lugeda. Mäletan, kuidas lugema õppides mõistsin, et tähtedest saavad kokku sõnad ja neist laused ja siis mõte. Sellised väikesed hetked jäävad alatiseks meelde,“ meenutab mitmes ministriametis töötanud naine.

Oma tööst rääkides märgib Riina Sikkut, et teda on tööle võtnud alati mehed. „Ei ole midagi teha, kuid juhtivatel positsioonidel on täna ikka veel rohkem mehi,“ arutleb Sikkut ning meenutab, et ühel tööintervjuul palus tulevane meesülemus tal oma palgasoovi väljendades mitte palgalõhet suurenda. „Sellised hetkel annavad enesekindlust,“ kinnitab Sikkut.

Millisena näeb Riina Sikkut meie poliitmaastikku ning kuidas hindab ta opositsiooni? Millised on olnud suurimad väljakutsed ministriametis? Mida meeldib Riina Sikkutile teha vabal ajal? Kuula saatest ja saad teada, millise laulja kontserte ei jäta ta kunagi külastamata ja kas ta on teatri- või kinoinimene? Millise pisikuga on nakatunud pea kõik Sikkutite pere naised?