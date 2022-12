53aastaselt emaks. „Olin 40ndates, kui tajusin, et olen siin ilmas täiesti üksi. Vanemad olid surnud. Polnud elukaaslast ega lapsi.“

„Olin 40ndates, kui tajusin, et olen siin ilmas täiesti üksi. Vanemad olid surnud, õdesid-vendi mul pole. Polnud ka elukaaslast ega lapsi. Proovisin kunstlikku viljastamist, aga tulutult, kuni otsustasin lõpuks lapsendamise kasuks. Tahtsin kindlasti rohkem kui üht last ning et minu ja laste vanusevahe ei oleks liiga suur. Soovisin, et nad ei peaks üksi üles kasvama nagu mina,“ meenutab Grete, kes lapsena igatses väga õdesid-vendi.