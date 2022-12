Jaan Tootsen: tean meeleheidet, kui oled kõigeks valmis, andke ainult laps tagasi!

Kõik meist ei jõua suure vaimse küpsuseni, aga neist, kes jõuavad, hakkab see läbi kumama. Mõned 80aastased löövad nagu lõkkele, sest nende sees on südametarkus ja -teadmine. Vaatan näiteks Fred Jüssit, tema on 87, Arvo Pärt on sama aastakäigu mees, Ülo Vooglaid...