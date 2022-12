Antsla tüdruku ja maailmakuulsa koolitaja armastuslugu. „Kui otsid fenomenaalset elukaaslast, lenda Eestisse!“

„Tähistasin just Dominikaanis oma sünnipäeva ja mõtlesin, kuidas praegustes oludes üldse häid uudiseid jagada,“ nendib Kersti (42). „Ühelt poolt tundub, et ei tohikski nüüd millestki muust kui sõjast rääkida. Samas peame ju ka oma tavalist elu jätkama ja paljud sõbrad on just palunud, et jagaksin sotsiaalmeedias jätkuvalt positiivseid emotsioone. Praegu toimuv paneb meid oma normaalse elu igat hetke veelgi kõrgemalt hindama.“