POISIPÕLV | Joel Volkov meenutab esimest erootilist lõhnamälestust ja seda, mis ühendab teda D’Artagnaniga

Raamatutega on mul selles mõttes eriline suhe, et minu tuba oli see, mis tegelikult oleks pidanud raamatukogu olema. Minu isal oli siis ja on natuke siiani patoloogiline hasart kokku osta kõik vähegi tasemel raamatud. Ma ei tea, palju tal neid on, aga minu voodi oli ainus ese toas, mis ei sisaldanud raamatuid. Soravalt lugema õppisin ma hilja. Esimene suurem iseseisvalt loetud teos oli „Kolm musketäri“, mis lummas mind. See viis mind reisile, millest ma ei raatsinud loobuda ei rannas ega toas, öösel ega päeval.