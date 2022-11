RETSEPT | Kõrvitsa-aprikoosi vürtsmoos

Valmista seda vürtsikat tšatnit kas kõrvitsaga – hea süüa talvel verivorsti kõrvale – või suvikõrvitsaga, et võtta seda grillvorsti lisandiks suvel. Naudi vürtsmoosi ka juustudega, lisa seda pirukatele-pitsadele ja liharoogadele. Tore on vürtsmoosi keeta jõulukingituseks. Siis kalla see väiksematesse purkidesse, siinsest kogusest saad 2–3 purgikest.