Aasta naiseks valiti Johanna-Maria Lehtme ja Aastate naise tiitli pälvis president Kersti Kaljulaid

Aasta naise tiitli kandjaks valib EENA igal aastal naise, kes on tubli äris, teaduses, kultuuris või mõnel muul elualal, kes on ettevõtja või ametinaine. Ta on Eesti Vabariigi kodanik ja aktiivne ühiskonnaelu mõjutaja ning on midagi eriti tähelepanuväärset korda saatnud just viimase aasta jooksul. Ta on Eesti naistele eeskujuks.