„Mees avaneb emotsionaalselt füüsilise läheduse kaudu.“ Mida erinevas vanuses mehed suhtelt ootavad?

Järele mõeldes lisab, et tema eas on omaette eluase väga tähtis. Esimeses kooselus elas ta hulk aastaid koos ämma ja lastega linnakorteris, „põgenemiseks“ tuli ette omapäi ööelus seiklemist, mis sai kooselule saatuslikuks. Lahutanud kahe lapse isa on oma sõnul nüüd iseseisev inimene. Uuelt naiseltki ootab iseseisvust nii töö ka kui teenistuse mõttes. Ta hindab kaaslase juures ühiseid huvisid väljas käies, sportides, samuti loodusarmastust. „Naise haridus pole peamine. Parem olgu ilus-töökas-seksikas!“ naerab mees. „Hea läbisaamine peab olema, ei tohi teisele närvidele käia.“