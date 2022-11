Ebasobiv toit ei muuda meid kohe paksuks, küll aga tujukaks. Põhjus peitub meie ajus

Ütlen ausalt: ma olen terve teadliku elu tujudega maadelnud. Mu meeleolud võivad vahetuda nii kiiresti, et vaevalt olen jõudnud ühega tegeleda, kui teine juba teatepulga üle võtab. Selleks, et oma meeleolude Ameerika mägede laadset üles-alla hüplemist vähegi mahendada, olen aastate jooksul uurinud, lugenud, õppinud ja praktiseerinud lugematul arvul tehnikaid. Meditatsioonist jooksuringideni. Kõik need töötavad. Siiski on üks, mis on töötanud paremini kui kõik muu kokku, ja see on toit.