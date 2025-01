„On ikka leitud teema, mille üle üksipulki arutada. Suurus ei ole minu hinnangul üldse oluline (olgu, mainin kohe ära, et ühegi ekstreemse minipeenise otsa pole ma tõesti kunagi sattunud), peamine on ikka oskus, mida mees sellega teha oskab. Ja eelmängu oskus. Ja milline on mees üleüldiselt. Tõesti pole olnud sellist olukorda, et mees paneks sisse ja ma ei tunneks midagi. Võib-olla mul on päriselt ka siis erinevate meestega vedanud, aga pole siiani suuruse üle pead murdnud. Loodan väga, et ei pea oma sõnu sööma. Olgu, ühel korral oli keskmisest vist suurem peenis ja see tegi veidi haiget, aga võis vabalt olla, et ma ise polnud ka eriti erutunud. Kokkuvõtteks ütlen, et eelistan sellist Eesti keskmist! Ja häid oskusi!“ - Mairi, 29