KAANELUGU | Piret Laos: kardan väga vähest, aga ühte asja siiski

„Olen viimasel ajal palju mõelnud, et kui mul on tööga seoses midagi vaja, siis suudan abi küsida, aga et saaksin puhata...? Selles olen kõvasti nõrgem!“ tõdeb Piret Laos (37), kes juhib menusaateid „Õhtu!“ ja „Ma näen su häält“.