Ilu lõpmatu mängumaa. „See võib peituda inimese energias, sünnimärgis, tedretäppides või ebatavalises juuksevärvis“

Kanadalanna Marlène Olivia Harnois usub, et ilu on meie hinge peegeldus.

Selleks et end stressiallikate virvarris mitte ära kaotada, on endale pühendatud ajal ja enesehoolitsusel ülioluline roll. Seda tõestavad ka viis maailma eri paigus elavat inspireerivat naist, kellele esitasime järgmised küsimused: 1. Mida tähendab sinu jaoks ilu? 2. Millised on sinu olulisemad ilurutiinid? 3. Mis on viimase aja parim iluleid? 4. Millist ema ilunõuannet järgid? 5. Kuidas hoiad praegusel stressiajastul vaimset tasakaalu ja heaolutunnet?