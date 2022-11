Elu bipolaarsena

Saaraga päikeselisel sügispäeval kohtudes ei oskakski arvata, milline jututeema mind naerusuise naisterahvaga ees ootab. Tõsi on aga see, et siira naeratuseni jõudmiseks on Saaral kulunud aastaid. Saara põeb teise tüübi bipolaarset häiret.

„Bipolaarset häiret on peamiselt kaht tüüpi. Erinevaid alatüüpe on muidugi veel, aga üldiselt on tüüp I, mis tähendab, et on intensiivsed madalad ja intensiivsed kõrged perioodid. Tüüp II tähendab peamiselt seda, et suuremaks probleemiks on depressiivsed episoodid. Nende vahele mahub ka veidi maaniat, sel puhul siis hüpomaaniat, kus inimesel säilib siiski kontroll oma tegude üle.“