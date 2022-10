Tihti otsitaksegi naudingute allikat ja probleemide leevendajat väljastpoolt. Kas saab olla üksinda ja õnnelik?

„Üksinduse tunne on inimlik – me kõik võime seda oma elus ühel või teisel põhjusel tunda. Selles ei ole midagi imelikku või väära. Kui sa lubad endal seda sügavuti kogeda ja vastu võtta, siis see vabastab su selle tunde ahelaist ning õpetab nii mõndagi inimeseks olemise kohta,“ tõdeb olevikuterapeut ja meelerahupsühholoog Helena Väljaste.

Miks on nii, et me ei oska üksi olemist nautida? Miks me vajame pidevalt oma ellu kedagi ja midagi, mis meid rõõmustaks ja õnnelikuks teeks, ning üksi või vallaline olemine tundub justkui karistus?