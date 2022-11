Lanzarote – talvepuhkus laavasaarel

„Ei või olla, kas tõesti krabiseb vihm vastu akent?“ on ärgates esimene mõte. Tõmban kiiruga kardina eest ja astun rõdule… Rõdul rõõmustab mind kirgas päikesesära, erksinine taevas ning mööduv hotelliteenindaja hüüab naeratades: „Ola!“ („Tere hommikust!“). Saan aru, et akna taga ei krabistanud vihm, vaid palmilehed plagisesid tuules. Seda heli kuulen veel palju.

Hiiumaast väiksem Lanzarote on Kanaaride kõige kirdepoolsem saar, otsapidi peaaegu Fuerteventurat puudutav. Gran Canaria ja Tenerife jäävad edelasse, kaugemale ookeani. Vulkaanisaared on nad kõik, ainult et kui kaks viimast on üsna rohelised, banaaniistanduste ja koguni hõredate metsadega mäenõlvadel, siis Lanzarote on tõeline laavakõrb. Suurel saaretiirul avaneb pilgule pruunikashall mägine tühermaa, kus ei kasva vabatahtlikult rohuliblegi.