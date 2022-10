Birk Rohelend: aeg juhtub meie kõigiga. Kas vanuse suurenemisega läheb elu huvitavamaks?

Mõned aastad tagasi, kui hakkasin lähenema neljanda dekaadi verstapostile, jäid mulle silma kirjutised, mis kõnelesid nähtamatutest neljakümneaastastest naistest. See kõlas intrigeerivalt – kes ei tahaks nähtamatu olla? Nagu üle linna Vinski, koputada kannaga vastu maad ja teatada: „Läbi seinte!“ Aga need artiklid kõnelesid hoopis meeste vähenevast tähelepanust ja ebamugavustundest, mida see naistes tekitas.