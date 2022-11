„Kõige väiksem rahulolu eluga on nende Eesti elanike seas, kes sündisid1940ndatel aastatel.“

„Kui inimeste käest küsida, et mis on nende jaoks õnn, siis pea igal pool maailmas annavad inimesed sarnase vastuse: õnn on sisemine harmoonia või hingerahu. Püüd sisemise rahu poole on populaarne teema eneseabiõpikutes, samas kui teaduslikus kirjanduses on see üllatuslikult vähe tähelepanu pälvinud,“ kinnitab akadeemik Anu Realo, Warwicki ülikooli (Ühendkuningriik) professor ja Tartu ülikooli külalisprofessor. Selle üheks põhjuseks on tema hinnangul asjaolu, et rahvusvahelises psühholoogiateaduses domineerib läänelik arusaam heaolust ja õnnetundest, mille keskmes on kirkad ja tugevad positiivsed emotsioonid, sõltumatus ja saavutus. „Õnn on inimese enda kätes, midagi, mille poole iga inimene aktiivselt püüdlema peab. Samas, paljudes Ida-Aasia maades seostatakse õnnetunnet hoopis hea õnne ja vedamisega, mis on mööduv ja mitte inimese enda teha.“