Tõnu Raadik südameinfarktist taastumisest: kopsud on taastunud peaaegu samale tasemele, kus nad enne olid

Mis juhtus edasi, seda on Tõnult küsitud kümneid kordi. Kõige lühemalt võib ta vastata, et alahindas ookeani jõudu: „Valu rinnus tekkis lainetega võideldes, et kaldale tagasi saada. Ega läinud üle.“ Tänu taevale oli kaldal Ann, kes taipas esimesest pilgust, et Tõnuga on midagi lahti.