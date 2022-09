Juulia Jürgens: kui oled otsustanud jahinaiseks hakata, siis ega sulle metsas mingit allahindlust ei tehta

Jahinaiseks saamise lugu

„Meie jahiseltsis on tava, et kui oled noorjahimehe kursuse läbinud, siis esimesel aastal oled õpipoiss ja sind juhendavad kaks mentorit. See tähendab ka seda, et suurema osa ajast oled metsas ajaja, et aru saada, mis on jahindus, selle kombestik, traditsioonid ja mida jahil üldse tehakse,“ kirjeldab Jürgens oma esimesi samme jahinaisena.