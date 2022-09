Pane tähele muutusi oma kehas ehk Juba enne menopausi märkad neid 15 asja

Kõige suurem erinevus menopausist seisneb selles, et perimenopausi ajal võib veel rasestuda. See on vanus, mil statistiliselt esineb teismeea järel kõige sagedamini soovimatuid rasedusi. Perimenopausi tunneb ära selle järgi, et menstruaaltsükkel hakkab jukerda­ma — muutub korrapäratuks ja vererohkeks või kaob mõneks ajaks ning ilmub uuesti. Menopausiks peetakse aega, mil viimasest menstruatsioonist on möödunud 12 kuud. Menopaus saabub enamasti 45.–55. eluaasta vahel.