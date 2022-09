Kas Delia Owens võis saada inspiratsiooni enda elust menuki „Kus laulavad langustid“ kirjutamiseks?

Uskumatu lugu leidis aset Aafrikas 1990ndatel. Delia ja ta eksmees Mark on hariduselt loodusteadlased ning kolisid üle Atlandi, et uurida sealseid loomi. Nad olid tohutult pühendunud! Ligi seitse aastat elas abielupaar praktiliselt üksinduses, et vaadelda Kalahari kõrbes lõvisid ja hüääne. Üks lõvikari elas täitsa nende laagri kõrval, inimestega rahulikult kõrvuti.