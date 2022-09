Õnne sepikoda

Nüüdseks olen mõistnud, et õnn vajabki mõtestamist. See ei tähenda endale valetamist või iga olukorra sobivaks kruttimist, vaid mõistmist, et kui elu pakub rahuldust, siis see ongi õnn. Elus on aga komponente, mida saab ja tuleb rõõmustavaks sättida. Õnnega tuleb tegeleda, selle tarvis tuleb aega võtta.