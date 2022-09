Maria Faust ausalt armastusest

Ma armusin esimest korda varateismelisena ja ühte imeilusasse tüdrukusse. Käisime suviti koos ujumas ja ta oli oma pikkade blondide juuste ja põristava r-tähega täiesti lummav. Ma isegi ei mõelnud sellele, et armumine tüdrukusse võiks olla kuidagi vale või keelatud. Keegi ei olnud mulle seda öelnud. Igatahes üritasin kõigest väest talle meeldida ja imiteerisin tema r-tähte, millega ma jäin kohe haledalt vahele ja meie sõprus ka katkes. See pilk, mis ta mulle saatis... Tüdruk arvas, et ma narrin teda, ega tulnud enam minuga ujuma. See on oluline äratundmine minu elus, et armutakse ja armastatakse inimest, mitte tema sugu, staatust või tema asju.