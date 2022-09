Poisipõnn on saanud viiendaks sünnipäevaks paki kaarte. Nende ühel küljel on kujutatud mõne looma käpa või kabja jälg ning teisel küljel on kirjas eluka nimi. Laps loeb: KARU. Tema armsa kaisumõmmiku jälg. Poiss jookseb aialõkke ääres istujatele kaarti näitama, et kelle jälg, kelle jälg? Väga huvitav jah, võib-olla hundi oma, arvatakse. Ehee, ei ole, hoopis karu! on poiss võidurõõmus. Aga kuidas karu selle jälje tegi? taipab vanaema küsida. Lapse suujooned vajuvad alla, huuled lähevad prunti, õlanukid tõusevad kõrgele üles, kogu rõõm valgub näost. Vanaema ütleb, et niisugune tore on karu käpa jälg, aga sa võid liivakasti oma jalajälje teha. Jah, jah! See on minu jälg, tulge kõik, tehke oma jälg!