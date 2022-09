Biitlite jälgedes

Enam-vähem Tallinna-suuruse Liverpooli üks peamisi turismiahvatlusi on endiselt The Beatles, millest siin kuidagi mööda ei saa. Vastupidi, hulganisti on neid, kes just sellepärast siia sõidavadki. Nii ka mina. Rännak biitlite sünnilinna on niisama palju retk omaenda mälusoppidesse: võimalus kuulata üle aastate läbi kõik nende plaadid ja avastada, et mäletad peaaegu kõiki lugusid peast. Ja sattuda uuesti 30 aasta tagusesse aega, kui biitlite-vaimustuse laine poolkogemata minuni jõudis. Liverpool äratab palju sellist, mis sügaval mälus peidus oli, kuid siiski on see pigem avastus- kui nostalgiareis.