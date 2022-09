Minu visuaalne autobiograafia koosneb ajakapslitest, igasse kapslisse on salvestatud üks lugu minu elust. Asjaolu, et need kapslid lukustatakse samal hetkel, kui nad valmivad, ning hilisem muutmine ja ilustamine pole enam võimalik, teeb nad eriti võluvaks. Loomulikult ei taotle autoportreed üldist tõde ega faktitäpsust. Need on vahel naljakad, vahel kurvad või tõsised, mõnikord lihtsalt peegeldavad tunnet või hetke, aga on ka pilte, mis kirjeldavad minu jaoks mõnda sügavalt isiklikku hetke, mis jääb minu saladuseks.