Parim kink täiskasvanud lapsele

Lea silmad muutuvad kurvaks, kui ta enda peale mõtleb. Tervis on viimasel ajal jukerdama hakanud. Mingi ärevus justkui närib pidevalt sees. Perearst on kõik uuringud ära teinud ja arvab, et kehahädade põhjused võivad peituda vaimuseisus ja hingelaadis.

Loomult on Lea suhteliselt introvertne. Suurt tutvusringkonda ei ole, aga kaks head sõpra on. Mõlemal sõbrannal on pereelu, nad sõidavad puhkusele koos oma meestega. Pea igal nädalal saadakse kolmekesi kokku, aga see on kõigest üks õhtu! Siis on veel paar vähem lähedast sõbrannat, kellega mõnikord teatrisse või kohvikusse minna. Meelelaad on Leal pigem pessimistlik, ta kipub nägema rohkem seda, mis on puudu või halvasti, kui seda, mis on olemas ja hästi.

Ise töötab ta keskastme juhina. Töö pole kuigi inspireeriv, aga nüri ka mitte. Natuke on hirm, et varsti tuleb uus põlvkond peale ja kas ta on ikka piisavalt hea. Töö ongi Lea praeguses elus põhitegevus, muidu poleks üldse midagi teha.

Lapselapsi Leal veel pole ja lähiaastail ei ole ilmselt ka tulemas. Lea elab üksi, laste isa suri viisteist aastat tagasi, kui lapsed kõik veel kodus olid. Kui mõni kavaler tekkiski, tõrjus Lea selle mõtte peast – ei olnud lapsed kellestki võõrast nende kodus huvitatud ja ega Leagi ette kujutanud, kuidas mõni mees tema ellu laste kõrvale oleks mahtunud. Praeguses vanuses on uut partnerit raske leida. Mõnega on Lea juttu teinud, aga sügavamaks pole need suhted arenenud.

Sattusin ühel koosviibimisel kuulma lugu ligi kuuekümneaastase Lea elust. Leal on kolm täiskasvanud last, kõik iseseisvad, kõrgesti haritud, hästi toimetulevad. Kõigil oma paarisuhe ja sisutihe elu – üks välismaal akadeemilist kraadi tegemas, kaks Eestis oma elu ja ettevõtet üles ehitamas.

Teoreetiliselt teab Lea muidugi, et lastest tuleb lahti lasta, lubada neil elada, otsida, eksida, aga praktikas tahaks igal võimalikul hetkel lastega suhelda, no vähemasti üle päeva, kui iga päev ei saa. Leal on hakanud tekkima tunne, et ta on lastele koormaks, kui ta helistab ja muretseb, et kas kõik on hästi. „Muretsemine on kui kiiktooliga õõtsumine – tegevust on justkui küllaga, aga edasi ei liigu. Roni kiiktoolist välja!“ oli tütar mõni aeg tagasi sõnanud.

Lapsed panevad pahaks, kui ta ohkab, et midagi toredat elus ei ole. „Hangi endale elu,“ oli poeg öelnud, kui Lea tahtis talle enda sissetehtud kurke kaasa panna. Poeg ei adunud, et kurkidesse oli ema pannud oma armastuse.

Kuidas see käib – hankida endale elu?

Mida endaga peale hakata, kui pole mingeid otseseid huvisid, hobisid? Kui iseloom pole selline, et uute tutvuste loomine läheks libedalt?

Lea on ise ka märganud, et viimastel aastatel on ta muutunud järjest rahulolematumaks ja pahuramaks. Kõik ajab närvi.

Lea ohkab, et ta elu sisu ja mõte oli aastaid olla parim võimalik ema. „Lapsed ei vaja mind enam, rohkem pole mul neile midagi anda – mis mu elu mõte nüüd on? Jõuaks ometi see aeg kätte, kui lapselapsed tulevad! Siis oleks mul jälle neile midagi anda! Aga praegu on täitsa tühjad pihud.

Kui oled terve elu andjarollis olnud, on ikka väga õõnes tunne, kui pole enam midagi anda. Isegi mu kurke ei taheta! Mõnikord tahaks lastele südametäiega lajatada: kas see on tänu neile pühendatud aastate eest…“

***

Pereteraapia klassikud ütlevad, et parim kingitus, mida anda lapsele kodust väljalendamise puhul, on vanemate enda rahuldust pakkuv elu. Teadmine, et vanemate „tassid“ on piisavalt täis, võimaldab lastel minna oma elu elama.

Laste kodunt lahkudes peaks tulema aeg, kui vanemad ei pea enam laste pärast muretsema ja lapsed omakorda ei pea veel vanemate pärast muretsema – et kas emal-isal on ikka mõistus selge ja samm kindel. Muidugi ei tähenda see, et sel perioodil omavahel ei suhelda.