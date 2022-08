Kui olin 22aastane, käisin sõpradega hääletades Euroopas. Raha oli vähe, kuid seiklusi jagus. Enam ma midagi sellist ette võtta ei tahaks, aga pikemale reisile ihkaks hing küll. See eeldaks kas tööst loobumist, pika puhkuse võtmist või laste mahajätmist. Noorem tütar on praegu 11aastane, teda ei lubaks mu süda küll mitmeks kuuks vanemateta jätta.

Nagu Pärle kirjutas: „Kõige suurem asi oli otsus, et ma lähen...“ Küllap see nii ongi. Mina seda otsust veel vastu võtta ei suuda, aga vahest viie aasta pärast küll. Kaia

Mind vaimustas lugu kahest spaa-sõbrannast, pr Ellest ja pr Merjest, kes väärtustavad meie oma eestimaiseid puhkekohti. Milleks trügida iga hinna eest välismaale, kui omamaised terviseparadiisid turgutuse toovad? Ka loost, mis rääkis meie armastatud näitlejast Piret Kaldast, sain innustust, kuidas end hoida ja rõõmsamalt elada! Ja kui tähtis on teha tööd, mida tõeliselt armastad! Ei saa jätta märkimata-torkimata Aivar Mäe teemat. Olgem ausad, kui palju me igapäevases töökeskkonnas kuuleme häid sõnu? Minu arvates annab kasvõi sõbralik ja toetav müks või kallistus energiat juurde, olemaks veelgi säravam ja parem. Tore, et aina enamad mehed loevad Eesti Naist ja väärtustavad sellega ka naise rolli peres ja ühiskonnas. Lugeja-tellija Riina

Mind pani pikalt mõtlema Jaan Rekkori lugu. Rööprähklejatena on naistel mittemidagitegemine väga valus teema ja eriti valus on vaadata mehi seda tegemas. Aga elujaatavalt hetkes olla on kuldaväärt oskus. Kerisin endal aasta alguses stressitaseme nii lakke, et füüsiline keha hakkas streikima ja pidin vägisi iseendaga tegelema. Kedagi ei huvita, kui tihedasti ma oma maja aknaid pesen, raamaturiiulitelt tolmu pühin, kui mitu moosipurki sügise lõpuks keldrisse suudan vaaritada. Suured tänud sulle, Jaan, et tuletasid meelde endale elamise olulisust.