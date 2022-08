LUMMAVAD FOTOD | Julia-Maria Linna ja Villy Paimets lõid vanasse viinakööki boheemlasliku kodu, kus nüüd valmivad veinid ja pitsad

Degusteerimislaua taga

Rabarberiveinidestillaat Rhubarb Spirit. „Seda destilleerisime Tori-Jõesuus, sest nendel on kange alkoholi aparaat ja luba. Oma veini viisime meie aktsiisilaost nende aktsiisilattu ja siis tegime. Tahtsime nimeks panna rabarberiviin, aga registriametile see nimetus ei sobinud. Siis sai selline tootenimi – Rhubarb Spirit ehk rabarberist valmistatud piiritusjook. See on selline grappa'lik jook, maakeeli rääkides: lõhnab nagu samakas, maitseb nagu samakas. Maitseb küll üsna mõnusalt, lausa pehmelt, kuid jah, siiski samakas.“

Rabarberivahuvein. „Mõnusalt värske rabarberi maitsega, kergelt happeline, värskendav. Sobib igale poole. Nii kui kevadel päike välja tuleb, nii kohe tahaks selle järele haarata.“

Õunavahuvein. „Ka traditsioonilisel meetodil tehtud, nagu šampanjat tehakse. Kuiv. Maitselt meenutab Normandia siidrit, kergelt laudatagune ja mäda õun. Õunaveiniga on nii, et sa paned ta käima ja päris täpselt ei tea, mis sealt lõpuks tuleb. Õun on kõige keerulisem ja rohkem muutuv. See vein on meil paar aastat olnud ja on ajas päris palju muutunud – õnneks paremaks siiamaani.“

Arooniavein. „Minu lemmik. Paks ja tummine, samas mõnusalt marjane. Praegu on see küll korraks otsas, aga varsti tuleb jälle. Meil sordid vahelduvad, ainult rabarberivahuvein on olnud kindel ja ka nõgeseveini püüame kogu aeg hoida.“

Kuiv rabarberivein. „Sama kui vahuvein, lihtsalt ilma mullita. Praegu on see meil siin aasta vanem, seega ta pole ka nii happeline. Mõnus valge vein toidu juurde.“

Maasika-rabarberivein. „Me ise joome ainult kuiva veini ja algul me mõtlesime, et teemegi ainult kuiva veini. Aga kui läksime laatadele, siis ikkagi suurem osa inimesi küsib magusat. Siis hakkasime katsetama erinevaid. Maasikas-rabarber on poolmagus, aga ikka kuivemapoolne, seda joovad ka kuiva veini sõbrad. Maasikat on vähem, aga lõhn ja maitse täitsa tulevad sealt rabarberist välja.“

Rabarberi-angervaksavein. „Katsetasime ja panime rabarberile angervaksa juurde. See on poolmagus vein. Sel kevadel, kui ta nüüd valmis sai, on ta väga hästi kaubaks läinud.“

Nõgesevein. „Magus vein, hoopis teise maitsega kui ülejäänud. Keedame nõgeseid umbes tund aega. Seal on sidrunikoort, ingverit ja pärast läheb sidrunimahl. Meil on kilomeeter või paar eemal ühe põllu servas kivihunnik, mis on nõgeseid täis. (Villy täpsustav repliik: „Arvan, et see on sõnnikuhunnik.“) Ühesõnaga puudust nendest ei tule.“

Mustasõstravein. „Mõtlesime, et teeme ühe täiesti magusa veini. Et must sõstar on nii happeline, siis ta ei ole läägelt magus, vaid mõnus, on nii hapet kui magusust. Seda soovitame šokolaadidesserdi juurde. Magusad veinid sisaldavad sulfiteid ja sorbaati. Kummaski vahuveinis ei ole ühtegi sulfitit ega sorbaati. Aga magusates on, muidu ei saa.“

Kergelt kihisev maasikavein. „Naljakas on see, et maasikas tahab igal juhul kihisema minna, väike kihin tuleb sisse, aga see ei ole üldse halb. Ta läheb nagu frizzante'ks. Õnneks mitte nii palju, et midagi katki läheks. Avatud talude päeval rääkisimegi, et see on kerge mulliga. Suvel soojaga meeldis see inimestele jahutatult isegi kõige rohkem.“

Ebaküdooniavahuvein. „See on praegu teisel käärimisel, seisab siin pärmi peal, mull juba sees ja ootab oma aega. Varsti me paneme need pudelid tagurpidi. Varem polegi ebaküdooniaga katsetanud, aga loodame paljut.“