Mäletate, vanasti oli kombeks koosviibimistel sõprade või sugulastega koos laulda. Igas kodus oli riiulis „Laulame neid laule jälle“. Kui keegi võttis üles viisi „Valgeid roose“, heldis mu 1912. aastal sündinud Otepää vanaema iga kord. Näib, nagu see laul oleks alati olemas olnud. Tegelikult oli see aga minu lapsepõlves üsna värske šlaager, mille sõnad kirjutas tookord nooruke Vally Ojavere. Ta on rahvuslik aare, kelle loodud laulude sõnad on meisse üdini imbunud.