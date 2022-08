KUULA | Suhtejutud: kuidas kontrollida oma tundeid ja mitte tormata, kuigi instinkt seda sooviks?

Kõige sagedamini tabab inimesi kõike haarav tunnete torm armudes, aga ka kriisisituatsioonides. Kuulaja kiri: „Mul on alati nii, et kui ma armun, siis ma ei suuda end kuidagi pidurdada. Ma tahan kohe kiiresti edasi tormata. Ma olen ka loomult kiire jutu ja kiire mõtlemisega ja mulle näib, et ma juba sain aru kas see inimene võiks mulle sobida.“