MIDA MA OLEN ÕPPINUD | Aune Past: vaatan oma laste põlvkonna naisi, minu arvates on nad meist, oma emadest targemad

Minu inimesed on head. Nad on head, ekslikud, toetavad ja usaldusväärsed. Üldistada ma ei taha, maailm on suur ja inimesi seinast seina. Headus ise ka: mõtle sellise lihtsa asja peale nagu kastekann. Mis on hea kastekann? Kui mu jalad valutavad, siis ma katsun teha vähem samme ja hea on suur kastekann. Kui mu käed valutavad, siis ma võtan väiksema. Kastekann on lihtne asi. Inimene, see on keeruline.