Kõik Gete ja Meelise lapsed on sündinud kodus. Ja kõik on saanud kõneka nime nagu Hiie Liigi: Maru (11), Tuule Lee (8) ja Sirelin (8 k). „Mulle meeldib mõelda, et elu on hingestatud ja asjad mu ümber kannavad tähendusi,“ lausub Gete. „Iga lapse puhul jälgisime mehega sünnitusel endeid. Püüdsime tabada, mis on see nimi, mis tahab seda last saata.“ Kui Hiiet oodates käis Gete mitmetes hiiepaikades, siis Maru ilmale tulles pöördus ilm täielikult: eikusagilt tuhises kohale tohutu tuisk.