KUULA | Treener ja endine tippsportlane Riina Suhhotskaja, hüüdnimega „kiire pulk“: närbun kui linnuke, kui suhtlust napib

Suhtlemine on Riina jaoks sama vajalik kui õhk ning olla olemas oma armsa poja jaoks on kõige tähtsam töö maailmas. Riina kinnitusel ei peitu naiselikkuse võti mitte kehakaalus ega välimuses, vaid kogu naise olemuses. Aeroobikakuninganna tiitliga pärjatud naine on ka ise läbi käinud nii häid kui isikliku elu mõttes keerulisi perioode, kuid oskus leida sisemine tasakaal ja raamatute lugemine on tema mantra. Tuleb õppida ennast motiveerima ja toime tulema ka negatiivsete kommentaaridega (“Muumimamma tehnikaga suusataja“).

„Koroonaperiood oli spordiklubidele ja paljudele treeneritele suur katsumuste aeg. 20 aastat tagasi algas klubide buum, mis kestis kuni pandeemia alguseni. Täna on klubide olukord muutunud stabiilsemaks ja rahulikumaks, enam pole 20 inimest trennis, vaid 10 ja seegi on juba hea.“ Inimesed käivad trennis oma elukoha ja trennide sisu järgi, enam ei olda kinni konkreetses klubis ega treeneris. „Kui ma olin veel Status Clubis, tegin seal kaheksa trenni nädalas, millest viis olid body pumpid, pluss lisatrennid teistes klubides. See oli meeletu koormus, kui tagasi mõtlen, aga noorena sa jaksad ja trennide hulk määras sissetuleku. Pärast pisipoja sündi on mulle hakanud rohkem meeldima naiselik kehatüüp, seepärast olen tugevad trennid välja vahetanud. Neid suuri lihaseid ma enam tagasi ei ihka,“ naerab Riina.

Treeneritöö on Riinale ka teraapia ja tasakaalu allikaks. „Minu jaoks on oluline, et inimesed lahkuvad minu trennist hea tuju ja hea energiaga. Ka siis, kui mul on endal kurb tunne, saan trenni andes positiivse laengu – inimeste positiivsus peegeldub minule tagasi. Iga liigutusega siseneb kehasse uus energia ja rõõmus tuju. Koroona ajal oli mul tunne, et kaotan iseenda, sest suhtlust ei olnud. Mul oli vajadus inimestega kohtuda vahetult ja otse, inimlik kontakt on mulle väga vajalik,“ ütleb särav suhtleja Riina.



„Ma armastan elu, armastan olla naine. Mulle meeldib käia väljas, nii heades restoranides kui ka klubides tantsimas. Katrin Saali Sauli kirjeldatud naise arhetüübid on ka minus olemas – kuningannana ma saan teha asju, mida enne ei saanud, mul on tekkinud julgus avaldada oma arvamust. Meil kõigil on oma arvamus ja ma ei võta teiste hinnanguid enam südamesse. Ma olen ka tütarlapselikult mänguline nalja tegev positiivne naine, mida tasakaalustab vanusega tulnud rahu. Olen alati kahe jalaga maa peal, aga ma ei ole malemängija, kes suudab seitse käiku ette mõelda, kolm on minu puhul maksimum. See tuleb nooruses 16 aastat tippspordi tegemisest, sellest sain distsipliini, suhtlemisoskuse ja töötahte. Tollal polnud spordis sellist toetust nagu tänapäeval ning tagasihoidlikkusega karmides tingimustes ellu ei jääda. Tagasihoidlikkus pole tänini minu tugevaim külg,“ naerab aeroobikakuninganna.