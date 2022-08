UUS ALGUS: stiilispikker sügiseks

Sügise-talve 2022 moetrendide meeleolu võib kokku võtta ühe sõnaga – nostalgia. Olenevalt vanusest, kogemustest ja huvidest tähendab nostalgia eri inimestele erinevaid asju, kuid moeloojate mõtted on 1990.–2000. aastates. Sõnum on lihtne: mida iganes seostate õnnelikumate ja lihtsamate aegadega, on ajastu põhilised rõivaesemed sügismoes olemas. Ka moedisainerid tunnevad igatsust parema elu järele ning näevad tumeda pandeemiatunneli lõpus valgust.