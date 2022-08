Mõistatuslik Isabelle Huppert

Samuti suhtub Huppert kriitiliselt oma välimusse. Nii kinolinal kui ka väljaspool paistab silma Isabelle’i nõudlikkus elegantsi suhtes, mis on kuulsatele näitlejannadele omane. Muide, ta on Marthe Callot-Bertrandi järeltulija, aastal 1895 rajas too daam Pariisi Euroopa aristokraatide seas hinnatud moemaja Callot Sœurs. Mõte, et „Riietus on sisemise mina peegeldus“, meeldib talle, samuti on ta öelnud: „Õnnestunud riideese on see, mis aitab nähtamatu olla.“