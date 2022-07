„Innustav ja hariv ajakiri“ Edasi on võilillekollaste kaante vahele kogunud rõõmustavalt rammusa valiku lühijutte eestikeelsetelt autoritelt, kelle seas nii suuri kirjanikke, tõusvaid tähti kui ka muude elualade esindajaid. Mina hakkasin seda lugema n-ö õnnemängu korras: pistsin pöidla kuhugi vahele, kerisin loo algusse, vaatasin autori nime ja loo pealkirja – no näiteks Olev Remsu, „Uudismaa. Uudismaa“. Või siis Timo Treit, „Pujään“. Või Kertu Moppel, „Laulupidu“. Kõigepealt püüdsin paar hetke ette kujutada, mis jutuga tegemist on, ja siis sukeldusin pea ees ja täie mõnuga loosse. Vaid üks asi häiris – kõigi lehekülgede ülaservas jookseb EDASI. NOVELL. Segiläbi lugejana ma eelistaksin näha pigem autori nime, et oleks lihtsam sirvida, tagasi kerida ja uuesti alustada.