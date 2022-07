Vaat siin on päris elu!

Sõrves olemise aega on Piretil igal aastal üks suvekuu. Ta ütleb, et kohe kisub pealinna tingel-tangli ja välise sära eest maale, kus saab olla täiesti eraldi ja vaikuses. Ette on tulnud loobumist töödest, mis sattunuks just selle kuu sisse. Sõrves olles peab argipäev eemale jääma. Telefonilgi on levi vaid elumaja trepi peal ja välja helistada saab ülemisest toast. Piretil pole selle vastu midagi.

„Mitte igav, aga see on selline töö. Kui ma siia satun, vaat siis on päris elu!“

„Arvatakse, et näitlejal on tohutult põnev elu.“

Piretiga on keeruline. Sest ta laiutab käsi ja ütleb, et on arvututes usutlustes tõesti juba kõigest rääkinud. Mitte midagi polevat enam hinge taga.

Helesinises lillemustrilises kleidis Piret paneb raamatu kõrvale ja hõikab naeratades üle õue astudes, et see siin ongi pärapõrgu. Kaunispe, Sõrve poolsaar, Saaremaa .

Kui abikaasa Priit veel elas, käitus Piret enda sõnul maal nagu linnaproua.

Muul ajal aastas ta Kaubile naljalt ei satu. Tütred käivad küll vahel puhkamas, aga Piret leiab, et tal endal ei ole kahe-kolme vaba päevaga mõtet hakata nii kaugele tulema, kui sõit üksi võtab juba päeva.

„Ja kui bensiini ja praamipileti hinda kogu aeg tõstetakse, muutub koht minu jaoks järjest kaugemaks. Kui ma siin jaanipäeval olin mõned päevad, siis pidin ju Tallinna tagasi minema, meil oli veel kaks etendust. Mõtlesin, et issand, kui kalliks see läheb, palju ma pean maksma, et minna Tallinnasse seda etendust mängima. Õudne! Maksan ju peale!“

Päris üksi oma tegemistes Piret siiski ei ole. Kaunispe küla (mis muide on nime saanud Suure Tõllu naise Pireti pee järgi – Piret rõhutab, et tegu ei ole peaga) inimesed on ta kenasti omaks võtnud. Heade suhete tekkes mängis Sõrve tulemise algusaegadel suurt rolli abikaasa Priit, kes oli olnud väga hea suhtleja. Piret ei jõua ära kiita Saare Siljat, kes teda väga hoiab.

„Aga sellest ma olen ammu aru saanud, et üksi ma siin ellu ei jääks!“

Pireti jutust koorub välja pildike tavalisest külaelust, kus naaber aitab ikka naabrit. Kukub tormiga puu õue või tee peale, saetakse ja lõhutakse ära. Vaja natuke muru niita, ikka saab. Mõnda meistrimeest tarvis, leitakse ka tema. Saare Hannes ehitas näiteks saunale uue terrassi, sest vana oli täitsa mäda olnud. Piret aitab vajadusel omakorda sõrulasi mandril asjade ajamisega. Ja kui Saaremaal mõnda suveetendust mängitakse, võtab ta „Sõrve mutid“ kampa ning koos minnakse teatrisse. Ning üleüldse tuleks Pireti kinnitusel kohalikest lehelugusid kirjutada, mitte temast.

„Minu jaoks on nad nii ehedad, ei ole teistsugust fassaadi. Näiteks kui on jama, siis ongi jama ja kõik teavad, et on jama.“

Saarlase nimele Piret enda sõnul ei pretendeeri. Jääb hea meelega untsakaks.