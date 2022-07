Kristiina Heinmetsa avalik avaldus Aivar Aigroga kohtus vaidlemise põhjuste kohta

Ka kolm aastat tagasi, kui lahutasime oma abielu ja sellega kaasas käivad emotsioonid olid kõrgel tundus, et kompromiss on võimatu. Me saavutasime siiski kompromissid ja saime päris kenasti hakkama. Ootamatult aga selgus, et kompromisse on võimalik murda ja muuta, kui elu tekitab uued kõrgendatud emotsioonid.