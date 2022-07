KUULA | „Suhtejutud“: „Ma tahtsin kolida kokku. Ta jättis mu messengeris maha.

Kes meist ei oleks kuulnud sõpra või sõbrannat hädaldamas, et „appi, ta jättis mu MESSENGERIS maha!“? Paraku on tehnika ja ka inimeste arenguga muutunud suhetele lõpu tegemise meetodid. Või kas ikka on? Kas sotsiaalmeedias kellegi mahajätmine on vääikas ja aktsepteeritav? Kus ja kuna on üldse paslik mõnele suhtele lõpp teha?